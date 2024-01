Incendio all'alba: treno a merci va fuoco a Calderara

Nessun disagio per la circolazione e non vi sono state persone ferite questa mattina intorno alle 6.30, quando un vagone in transito si è incendiato a Calderara di Reno, vicino a via Leonardo da Vinci.

La causa, da una primo esame, potrebbe essere un guasto elettrico del treno merci che dapprima ha generato fumo, poi le fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo.

Sul posto anche la Polfer e Carabinieri di Borgo Panigale.

Si tratta di giorni di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco che ieri mattina sono intervenuti in via Prati di Caprara per l'incendio di un'auto e ieri sera a Imola in una villetta.