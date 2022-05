"No alla mafia": l'esibizione di Gianni Morandi sotto l'Albero Falcone a Palermo | VIDEO

Giornata storica per la città di Palermo e per tutta l’Italia: il 23 maggio del 1992, infatti, morivano nell’attentato di Capaci il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Quella di Capaci rimane una delle pagine più nere della storia del nostro paese e oggi il capoluogo siciliano si è stretto per ribadire un sonoro “no” alla mafia. E, nella lunga giornata di appuntamenti, c’è stato spazio anche per un po’ di Bologna: sul palco allestito sotto l’Albero Falcone, in via Notarbartolo, si è infatti esibito Gianni Morandi, come riportato dal video di Palermo Today. Con lui la sorella del giudice Falcone, Maria, e l’ex Presidente del Senato Piero Grasso.

Video Palermo Today