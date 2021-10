Non risponde al telefono, la fidanzata chiama la polizia: 30enne trovato morto in casa

Tragedia ieri sera in via San Vitale dove un giovane di 30 anni è stato trovato morto in casa. A lanciare l'allarme, nel pomeriggio, la sua fidanzata che ha chiamato la polizia perché il ragazzo non rispondeva più al cellulare. I due convivevano ma la donna in questi giorni era fuori città.

Poco dopo le 19 gli agenti, con i vigili del fuoco, sono così entrati nell'appartamento e hanno trovato il corpo esanime del giovane lavoratore. Gli inquirenti sono al lavoro e, in base alle prime informazioni, si tratterebbe di una morte per overdose: nella stanza sono stati rinvenuti involucri di stagnola. Non si esclude comunque l'ipotesi malore.

Non sono stati inoltre riscontrati segni di violenza sul corpo. Indagini sono in corso. (Foto archivio)