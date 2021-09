Cade durante una scalata: 46enne ferito in Trentino

In azione il soccorso alpino con l'elicottero. L'uomo era in testa alla cordata durante il primo tiro

Una 46enne di Ozzano dell'Emilia è ricoverata presso l'ospedale Santa Chiara di Trento, dopo una caduta dal primo tiro della via Rossi-Tomasi sul Piz Ciavazes (gruppo del Sella, Val di Fassa), questa mattina. Come riporta Trentotoday L'uomo era primo di cordata e, dopo aver perso l'appiglio, è precipitato per diversi metri fino a cadere a terra, sul ghiaione alla base della parete. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 9.45 da parte dei compagni di cordata.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che è salito in quota e ha sbarcato sul posto in hovering il Tecnico di Elisoccorso e l'equipe medica.

Dopo le prime cure mediche, l'infortunato, cosciente, è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato a bordo dell'elicottero con il verricello per il trasferimento all'ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l'intervento degli operatori della Stazione Alta Fassa, pronti in piazzola a Canazei.