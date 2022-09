Busta sospetta spedita al magistrato, artificieri in Tribunale

Due ore di intervento di Vgili del fuoco e Carabinieri nel Tribunale di Bologna di via D’Azeglio, dopo che una busta sospetta è stata recapitata ad un giudice della sezione penale.

La raccomandata, regolarmente spedita, è stata aperta dallo stesso Magistrato che dopo averla appoggiata sulla scrivania si è reso conto che cadeva una polverina bianca.

In base a quanto si apprende, all'interno c'era una lunga lettera, non a carattere minatorio, e il mittente è un ex imputato condannato circa un anno e mezzo fa dal giudice per corruzione di minore.

"Dopo la scoperta della polvere nella busta, si è attivata subito ogni precauzione e ogni tipo di controllo", ha spiegato il presidente del Tribunale, Alberto Ziroldi.

Gli esperti hanno escluso rischi chimici e radioattivi e poi la raccomandata e stata sigillata e sarà sottoposta agli esami dell’Arpae per scartare anche rischi batteriologici. Sul posto è intervenuto anche il 118 che in attesa dei risultati dei test ha consigliato alle tre persone presenti nella stanza – oltre al giudice due sue collaboratrici – di restare in isolamento.