"Troppi ciclisti morti in Emilia-Romagna", l'interrogazione dei Verdi in Regione

La consigliera Silvia Zamboni chiede all'esecutivo Bonaccini uno studio annuale sulle cause degli incidenti per rendere più efficaci gli interventi delle amministrazioni locali

Troppi morti sulle strade dell'Emilia-Romagna nei primi mesi del 2021. Sono 11 i ciclisti deceduti nella nostra regione, in Italia 44. Per questo i Verdi chiamano in causa la Regione sollecitando interventi per fermare lo stillicidio di incidenti con biciclette coinvolte.

"Sono previste ulteriori azioni di prevenzione, informazione e sensibilizzazione per invertire il preoccupante trend del primo trimestre 2021, che vede l'Emilia-Romagna prima regione in Italia per numero di ciclisti deceduti in incidenti stradali?", chiede in una interrogazione la consigliera Silvia Zamboni, che vuole anche sapere dall'esecutivo Bonaccini "se non ritenga utile realizzare uno studio annuale sulle cause degli incidenti per rendere più mirati ed efficaci gli interventi delle amministrazioni locali".

Zamboni ricorda le cifre drammatiche di questo inizio 2021, riportate dall'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale (Asaps): primi tre mesi del 2021 i ciclisti deceduti in incidenti stradali in Italia sono stati ben 44 (21 ultrasessantenni), rispetto ai 37 del 2019 e ai 33 del 2018, 11 in Emilia-Romagna, il 25% "del totale di incidenti mortali".

La sicurezza stradale è "un valore prioritario per la Regione Emilia-Romagna", sottolinea poi Zamboni, rilevando che "al fine di ridurre il numero di vittime sulla strada e il costo sociale causato dagli incidenti stradali la Regione interviene con azioni di educazione, formazione e diffusione della cultura della sicurezza stradale attraverso l'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale, che rappresenta un punto di riferimento per istituzioni, il territorio e la società".