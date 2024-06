Anche i poliziotti non trovano casa a Bologna: "Agenti chiedono trasferimento in altre sedi, è un problema"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non solo studenti universitari e giovani lavoratori. Anche per gli agenti di polizia trovare casa a Bologna è diventato un’odissea. Lo sottolinea l’associazione di proprietari immobiliari Confabitare che “la difficoltà nel trovare un alloggio” spesso “può spingerli a richiedere trasferimenti ad altre sedi”.

La crisi abitativa è un problema di cui è al corrente lo stesso questore Antonio Sbordone: “Una questione che genera molte tensioni sociali – dichiara –. Questo problema riguarda anche gli agenti di polizia, che soffrono la carenza di alloggi come tutti i cittadini. Le nostre possibilità per fornire alloggi di servizio agli agenti sono molto limitate rispetto ad altre città. È cruciale – prosegue Sbordone – trovare soluzioni per facilitare la ricerca di alloggi per i poliziotti”.

Un tema che, secondo il questore, si intreccia anche con quello della sicurezza: “La carenza di abitazioni rende Bologna meno attrattiva per chi desidera trasferirsi qui e spinge gli agenti attuali a chiedere trasferimenti, il che non giova né alla sicurezza né alla vita della città”.

Per provare a tamponare gli effetti della mancanza di alloggi, Confabitare e la questura di Bologna hanno quindi firmato una convenzione: per i poliziotti alla ricerca di un immobile in locazione, l’associazione offrirà i propri servizi senza applicare la provvigione normalmente prevista in caso di stipula di un contratto, oltre a impegnarsi a promuovere tra i propri associati l’affitto a canone concordato. Mentre gli agenti proprietari di immobili potranno aderire a Confabitare con uno sconto sulla quota associativa.

“A Bologna c'è una forte difficoltà nel mercato degli affitti, con famiglie che faticano a trovare alloggi a prezzi accessibili – aggiunge il presidente di Confabitare Alberto Zanni -. Questo fenomeno non solo indebolisce la sicurezza cittadina, ma crea anche discontinuità e ostacola il rafforzamento dei rapporti di fiducia tra i bolognesi e le forze dell'ordine. Il nostro impegno- sostiene Zanni- è quello di aiutare i membri della Polizia di Stato a trovare alloggi a canoni calmierati, favorendo così la loro permanenza nella nostra città. È essenziale che le forze dell'ordine siano numerose e ben radicate a Bologna, per far ciò è doveroso facilitare la loro ricerca di alloggi a prezzi sostenibili”.