Trovato l'anziano scomparso: dopo 48 ore è stato recuperato con l'elicottero | VIDEO

È stato ritrovato vivo l'anziano disperso dal 10 luglio. Di lui si erano perse le tracce in località Croara a Casalfiumanese.

L'uomo ì stato individuato dal personale dei Vigili del fuoco ed è stato recuperato tramite l'ausilio di un elicottero del 118. In seguito è stato curato e trasportato esausto in ospedale, in codice 2 (media gravità). Da quanto si apprende, sarebbe provato, ma in buone condizioni di salute.

L'uomo, residente a Monterenzio, era uscito nella mattinata del 10 luglio, senza fare più ritorno, a bordo della sua auto. Le ricerche sono andate avanti quindi oltre 48 ore.

Si erano attivati il Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna - stazione Rocca di Badolo - oltre alle Unità Cinofile e i Carabinieri.

Da quanto si apprende, è stato trovato in una zona impervia e particolarmente scoscesa nelle vicinanze del luogo dove aveva parcheggiato l'auto.

(Nel video i sorvoli dei Vigili del Fuoco)