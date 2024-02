"Mamma sono in ospedale, ho bisogno di soldi per farmaci salva-vita". Ma è una truffa da 50mila euro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Mamma sono finita in ospedale, ho bisogno di soldi per comprare dei farmaci salva-vita”. Inizia così la telefonata che un’anziana signora ultraottantenne ha ricevuto nel pomeriggio di ieri 2 febbraio. Dall’altra parte della linea una persona che si era presentata con lo stesso nome della figlia e che l’aveva chiamata al telefono fisso per avvisarla del grave malore per il quale era stata ricoverata d’urgenza al Maggiore. “Tranquilla, ti ridarò tutto quando finirò le cure”, assicurava. Ma era una truffa.

È successo in zona Murri, dove l’anziana abita e al momento del fatto si trovava sola. Sconvolta dalla telefonata, la signora ha radunato le collane, gli anelli e tanti monili d’oro che teneva in casa, con alcune centinaia di euro in contanti, per un valore totale di 50mila euro. Seguendo le istruzioni ricevute dalla sedicente figlia malata, la donna è poi scesa in strada ad attendere un “collega” di lei che era stato incaricato di ritirare i soldi. Dopo circa mezz’ora dalla telefonata, un uomo con il volto coperto da una mascherina chirurgica si è presentato alla vittima che, fidandosi, gli ha consegnato il sacco contenente tutti i preziosi. Il complice si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Tornata in casa, la signora ha telefonato così alla seconda figlia e, frastornata, le ha raccontato l’accaduto. E solo in quel momento, troppo tardi, ha realizzato di essere stata vittima di una truffa: la figlia che si era detta in ospedale, infatti, si trovava in realtà fuori città e in salute. In stato confusionale, la signora insieme alle figlie hanno contattato la Polizia e sporto denuncia. Da ieri gli investigatori si sono messi sulle tracce dei due truffatori, persone esperte che probabilmente hanno agito dopo aver effettuato sopralluoghi nella zona (che è priva di telecamere di videosorveglianza) e raccolto informazioni sull’anziana e sulla famiglia per aumentare la loro credibilità.

