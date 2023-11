Due anziane truffate da finto corriere: 24enne indagato

Un uomo di 24 anni, originario di Napoli, è stato indagato dalla Procura di Bologna per truffa.

Le indagini sono partite lo scorso maggio, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna hanno ricevuto due segnalazioni simili da parte di due donne di 76 anni. La prima aveva raccontato ai militari di aver consegnato degli oggetti preziosi del valore di 30mila euro a un corriere che si era presentato sotto casa per consegnare un pacco speciale alla figlia, che non era stata in grado di pagarlo. La seconda donna ha invece riferito di aver consegnato 3mila euro ad un corriere per sanare una spesa postale operata da un suo parente. Dopo i fatti, il corriere era sparito nel nulla.

I Carabinieri hanno quindi cominciato le indagini sospettando che si trattasse di un truffatore in trasferta: setacciando le vie di Bologna, i militari hanno ottenuto alcune importanti informazioni grazie ad alcuni tassisti bolognesi e grazie ad una compagnia ferroviaria, la quale ha fornito il numero di cellulare con cui l’uomo si era registrato nel momento della partenza da Napoli e che era poi risultato lo stesso numero di telefono utilizzando per contattare le vittime della truffa. I Carabinieri hanno quindi ricostruito la dinamica: l’uomo aveva prima raggiunto Bologna in treno e poi si era spostato con alcuni taxi per recarsi a casa delle vittime. Così il presunto truffatore è stato individuato: si tratta di un 24enne napoletano gravato da precedenti penali e di Polizia per truffe ai danni di persone anziane residenti in altre province d’Italia. Raggiunto dai Carabinieri presso la casa circondariale di Poggioreale, dove è detenuto per un’altra causa, il presunto truffatore è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere.