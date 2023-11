Finto medico per rubare in casa: tre arresti

Due uomini e una donna, tutti di quarant’anni, sono stati arrestati dalla Polizia per diversi tentativi di truffa messi in atto con la cosiddetta tecnica del “finto medico”.

A seguito delle numerose segnalazioni, la Polizia ha effettuato un servizio specifico nel quale è riuscita a intercettare un’automobile sospetta. Dopo diversi giri a Bologna, l’auto si è diretta ad Imola: qui le persone all’interno dell’auto hanno avvicinato una donna di oltre 70 anni e, fingendosi dei delegati del medico di base della signora, hanno chiesto alla donna di entrare in casa sua per una visita medica. La donna non ha però accettato di farli entrare in casa, fermandosi in giardino. Qui i due uomini hanno operato una presunta manipolazione ortopedica, riuscendo a sottrarre alla donna la collana d’oro da 35 grammi che portava al collo.

Seguita nuovamente dagli agenti di Polizia, la macchina è stata fermata nei pressi di Ravenna: la Squadra Mobile ha quindi arrestato due uomini e una donna, tutti di quarant’anni, e li ha portati in carcere sotto disposizione del giudice.