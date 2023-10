Tentata truffa ai danni di un 84enne nel giorno della Festa dei nonni: due arrestati

Due uomini italiani, un 56enne con precedenti e un 38enne incensurato, sono stati arrestati dai Carabinieri di San Giovanni in Persiceto per tentata truffa in concorso.

I fatti risalgono allo scorso 28 settembre quando un uomo di 84 anni, residente nella campagna di San Giovanni in Persiceto, ha ricevuto una telefonata di una donna che, spacciandosi per dipendente comunale, invitava l’anziano a incontrare due persone per accettare una proposta “vantaggiosa” dedicata alle persone di una certa età. L’uomo ha accettato la proposta, e ha poi chiamato il figlio di 52 anni per informarlo della telefonata. Insospettito, il figlio ha contattato il Comune di San Giovanni in Persiceto e, una volta accertata l’inesistenza della proposta, ha allertato i Carabinieri.

All’appuntamento, organizzato in casa dell’uomo per il 2 ottobre, giorno della Festa dei nonni, sei militari si sono camuffati sia all’esterno che all’interno dell’abitazione. Attorno alle ore 9.50, due uomini si sono presentati in casa dell’anziano, proponendogli di fare un’offerta per una fantomatica associazione creata per promuovere l’acquisto di veicoli destinati allo spostamento di persone anziane. L’84enne, edotto della parte da recitare, è rimasto ad ascoltare la proposta fingendo un genuino interesse. I Carabinieri sono quindi entrati in azione, arrestando il 56enne e il 38enne. I due soggetti sono ora in stato di fermo e in attesa del processo per direttissima.