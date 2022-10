Truffa agli anziani, la nuova tecnica della 'ragazza incinta'

Riportati nelle denunce fatte alla polizia ci sono solo un paio di episodi, ma la nuova tecnica usata dai malviventi per entrare in casa delle persone anziane per ora risulta già di successo. Si parla delle cosiddetta truffe ai danni degli anziani, che in questo caso hanno il rione Santa Viola. All'attivo negli ultimi due giorni ci sono altrettanti casi, condotti molto probabilmente dalla stessa persona, descritta come una donna relativamente giovane e apparentemente in stato interessante.

Due le coppie di anziani raggirate da questa donna, entrambe ultraottantenni. Nel primo caso, l'occasione per attaccare bottone è stata concessa dopo che una signora era uscita da una palazzina per recuperare un indumento caduto dal balcone. La ragazza si è presenta come figlia di una signora che stava al piano di sopra, e ha chiesto alla vittima se poteva aspettare in casa sua che la donna rientrasse, essendo lei senza chiavi.

L'anziana ha acconsentito ad ospitarla, ma quando poi la giovane se ne è andata in qualche modo i due anziani coniugi si sono resi conto che all'appello mancavano dei gioielli in casa. Un altro raggiro-fotocopia ha avuto luogo non molto distante, con la stessa tecnica. Unica differenza l'asserita parentela con il condomino, che in questo ultimo caso era un presunto compagno e padre del figlio in attesa.