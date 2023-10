Truffa ad anziana a segno: ladri via con bottino da 30mila euro

Un finto incidente, dove il marito è stato coinvolto, e la conseguente richiesta di denaro. Con questo espediente uno sconosciuto è riuscito a farsi consegnare ben 30mila euro in gioielli da una signora in zona Fossolo, la settimana scorsa. L'inganno è andato a segno intorno alle 15, come riferisce Il resto del Carlino, quando al telefono di casa la donna apprende che il marito 94enne avrebbe avuto un incidente, i cui rea responsabile, e per la cui liberazione da parete di un sedicente carabiniere sarebbero stati chiesti migliaia di euro di 'cauzione'.

La signora, molto anziana, è stata presa dal panico, e ha avvisato l'altra voce nella cornetta del telefono di non avere una cifra simile, venendo rassicurata che i gioielli sarebbero andati benissimo per il rilascio del proprio coniuge. Cme da copione ormai, dopo pochi minuti un soggetto si è presentato all'uscio di casa pronto per prendere in consegna i monili, ringraziare e andarsene.

La truffa è venuta a galla dopo diverse ore, quando il 94enne ha effettivamente fatto rientro a casa, chiarendo però di non avere avuto nessun incidente. Realizzato l'inganno subito, non è rimasto altro che fare denuncia al,la polizia. Del caso si sta occupando la squadra volanti della questura di Bologna.