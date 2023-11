Sventato tentativo di furto nei confronti di un anziano

Un altro tentativo di truffa nei confronti di un anziano, stavolta fortunatamente sventato prima che si consumasse.

Come comunicato dalla Questura di Bologna, nella mattinata di sabato 18 novembre un signore di 85 anni è stato raggiunto da una telefonata da parte di una persona che gli ha raccontato di un incidente in cui il figlio sarebbe stato coinvolto. Per evitare sanzioni penali al figlio, secondo quanto riferito dal malfattore, l’anziano signore avrebbe dovuto consegnare una grossa somma di denaro, circa 10mila euro. L’85enne ha quindi raccolto il denaro ed è uscito di casa per dirigersi in zona Ospedale Maggiore, ma a quel punto la moglie si è insospettita ed ha contattato il 113, spiegandogli l’accaduto. La sala operativa ha subito inviato sul posto una volante e gli agenti hanno rintracciato l’uomo prima che la truffa si consumasse.

Sono diverse le truffe nei confronti degli anziani che si stanno verificando nelle ultime settimane. Per questo, la Polizia ha organizzato anche un corso rivolto alle persone anziane per renderle edotte sui tentativi di truffa più comuni.