Truffa dell'asfalto: materiali scadente e minacce, otto nei guai

"Distinti" e con accento inglese riuscivano a stringere accordi per il rifacimento del manto stradale a basso costo. Ma una volta firmato il contratto, l'atteggiamento cambiava

Riuscivano a stringere accordi per la realizzazione di lavori di rifacimento del manto stradale a basso costo. E' stata la Polizia Stradale di Bologna a individuare e denunciare otto persone, tra i 30 ed i 40 anni, residenti in Spagna, base operativa difficilmente raggiungibile.

Il modus operandi

Identificata un’area, di solito antistante la sede di una attività commerciale nella provincia di Bologna, e riscontata la necessità di interventi di manutenzione, persone "distinte" e con accento inglese, si presentavano ai titolari proponendo vantaggiose offerte per l’esecuzione dei lavori da parte di ditte specializzate del settore. Ovviamente a un prezzo molto inferiore a quello di mercato.

Una volta caduti nella trappola, i titolari degli esercizi firmavano il contratto, mentre i truffatori cambiavano atteggiamento. Infatti, in fase di realizzazione, i prezzi degli interventi si alzavano e non solo, i lavori venivano effettuati in maniera approssimativa e con materiali scadenti, destinati a sbriciolarsi poco tempo dopo la posa. Le vittime della truffa quindi si vedevano costretti a pagare il prezzo aumentato.

Da quanto ricostruito dagli inquirenti, i clienti venivano anche intimoriti dai componenti della banda di truffatori.

I componenti del gruppo, alcuni dei quali con plurimi precedenti per lo stesso tipo di reato, sono stati tutti denunciati all’autorità giudiziaria.