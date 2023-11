Truffa del finto incidente: bottino in denaro e borse griffate. Il colpo naufraga in Galleria Cavour

La frontiera delle truffe ai danni delle persone più fragili, in questo ultimo caso ancora di una madre, parte sempre dal coinvolgimento dei figli in incidenti, ma rivela astuzia ed espedienti sempre nuovi. Questa volta però, il raggiro non è andato a buon fine.

Protagonista dell'ultimo episodio che ha portato all'arresto di un napoletano di 39 anni, è un tassista bolognese, Marco Castaldini, che con una certa abilità ha fatto intervenire la Polizia. L'arrestato è accusato di tentata truffa aggravata in concorso con persona rimasta ignota. Proprio questa mattina, gli agenti delle volanti bolognesi sono stati informati dai colleghi di Lodi che il 39enne, pluripregiudicato, aveva messo a segno una truffa con le stesse modalità, nella cittadina lombarda a fine settembre: "Reato odioso, abbiamo deciso di calcare la mano, visti anche i precedenti del soggetto - ha detto il dirigente delle volanti, Fabio Pichierri - ripetiamo che non si tratta solo di un danno economico, ma di un disagio psicologico difficile da cancellare. Questi soggetti devono capire e anche il la cittadinanza attiva è fondamentale per perseguire un reato che viene percepito come 'micro-criminalità', ma non lo è".

"Con 9mila euro la vittima non sporge denuncia"

Tutto inizia sabato 11 novembre intorno all'ora di pranzo, quando una donna di 71 anni viene contattata al telefono da un sedicente carabiniere che, come da copione, le riferisce del coinvolgimento del figlio in un incidente stradale. Per evitare che la famiglia della fantomatica parte lesa sporgesse denuncia, la donna avrebbe dovuto consegnare 9mila euro. In casa la 71enne però ha solo 850 euro, così li consegna insieme a vari oggetti in oro al truffatore arrivato alla sua porta che la accompagna anche allo sportello bancomat, dove preleva il massimo consentito, 1.500 euro.

Ma non sono sufficienti. Dopo mezz'ora, la vittima viene ricontattata da un'altra persona, un "commissario" di polizia, che le propone di rifondere la vittima dell'incidente acquistando borse griffate in galleria Cavour.

Panico e shock la spingono ad acconsentire e, fortunatamente, a chiamare un taxi per raggiungere il negozio: "La signora era sconvolta, piangeva, era sempre al telefono, così da alcune frasi ho capito che era vittima di un raggiro", ha detto ai cronisti il conducente del taxi Cotabo Genova 20 che fa una breve chiamata al 113 dicendo "non posso parlare, venite in Galleria Cavour" e quando la signora entra nel negozio telefona nuovamente e spiega l'accaduto. "Mi stanno facendo i complimenti, ma ho solo fatto una telefonata che era da fare", continua Castaldini.

Buste vuote e appostamento

Oltre alle volanti, tra i negozi lussuosi del centro di Bologna, arrivano anche gli agenti della Squadra mobile in borghese. La vittima è già alle casse: la capienza della sua carta non le consente di effettuare un singolo pagamento da 3.500 euro, così sta per acquistare 3 borse da mille euro l'una, ma viene convinta dalla dirigente della Squadra mobile, Alessandra Grassi, a lasciar fare ai poliziotti che, d'accordo con i titolari del negozio, impacchettano due scatole vuote e aspettano che la 71enne incontri il truffatore nel luogo dell'appuntamento, Piazza Minghetti. Una volta sceso dal taxi, viene fermato e perquisito. In un borsello trovano tutto il maltolto.

"Ha accerchiato la famiglia"

La vittima riferisce agli agenti che, oltre a denaro e soldi, da casa le sono sparite anche le pagine bianche. Così i truffatori, per evitare che la mamma telefonasse ai figli, avrebbero fatto ulteriori ricerche e tenuto occupati i loro telefoni: "Una figlia della signora si è anche recata all'ospedale Maggiore per accertarsi di un eventuale incidente - ha detto Alessandra Grassi - mentre le due utenze erano occupate, neanche i due fratelli potevano parlare".