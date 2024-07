"Mamma ho bisogno di soldi": rubati quasi mille euro con la truffa della 'finta figlia'

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La truffa della ‘finta figlia’ che è in difficoltà e ha bisogno di soldi ha colpito ancora. Stavolta la vittima è una 55enne di Castel Guelfo, che si è rivolta ai carabinieri della stazione locale per il raggiro denunciando per truffa un 40enne italiano coniugato e già noto alle forze dell’ordine. Lo scorso giugno, infatti, la donna aveva ricevuto sms e telefonate da una persona che diceva di essere sua figlia e le chiedeva una ricarica di 920 euro sulla PostePay: “Ho perso il portafogli e il cellulare, aiutami”, era in sostanza la scusa accampata dall’interlocutrice.

Pensando che quella fosse la ‘vera figlia’, che intanto si trovava all’estero in vacanza, e credendo alla richiesta di aiuto, la 55enne ha effettuato così il versamento. In occasione della denuncia, la vittima ha raccontato di essersi insospettita quando, il giorno dopo, ha ricevuto un’altra telefonata da un numero di telefono differente. Ma dall’altra parte della cornetta sempre la sedicente ‘figlia’ con una nuova richiesta: stavolta 980 euro da versare sempre sulla carta. Nel frattempo, però, la donna era riuscita a parlare con la ‘vera’ figlia, rendendosi conto di essere stata truffata.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna raccomandano la massima attenzione sul fenomeno delle truffe e ricordano che sul sito apposito è possibile consultare i consigli dell’Arma.