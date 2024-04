Le affittano un appartamento inesistente e le rubano l’identità: due uomini denunciati

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due uomini residenti in provincia di Torino, uno di 35 e uno di 70 anni, sono stati deferiti in stato di libertà per i reati di truffa in concorso e sostituzione di persona, commessi ai danni di una giovane ventiduenne.

I fatti risalgono allo scorso novembre, quando la giovane trova su internet un appartamento in affitto a Bologna. La ragazza si accorda quindi con l’inserzionista per una videochiamata in cui in effetti le viene mostrato un appartamento, quindi decide di fermarlo pagando 1.500 euro di caparre più 850 euro per la prima mensilità. Inoltre, alla ragazza viene chiesto di inviare i propri documenti personali e il proprio iban ad uno studio di amministratori condominiali per la stipula del contratto.

Una volta arrivata nello studio, però, la donna si è resa conto del fatto che non esisteva alcun appartamento. Inoltre, si è accorta di due addebiti sul suo conto corrente effettuati a sua insaputa in favore di una banca. Si trattava della stipula di due contratti di finanziamento per l’acquisto di merce in uno store Apple di Grugliasco, in provincia di Torino, per un totale di 2.350 euro. Durante l’indagine, la polizia ha scoperto che i due truffatori avevano creato a nome della ragazza un indirizzo mail e un’utenza telefonica. Inoltre, le immagini dei documenti di identità allegate ai contratti di finanziamento erano le stesse foto inviate dalla giovane allo studio di amministratori di condominio.

Facendo riferimento all’utenza telefonica utilizzata per la truffa, gli agenti sono risaliti a due uomini residenti in provincia di Torino: un uomo dell’89, intestatario del conto corrente e beneficiario dei due bonifici, e un uomo del ’54, risultato intestatario delle utenze telefoniche usate per la truffa. L’identità di uno dei due uomini è stata confermata anche dalla vittima, che ha riconosciuto l’uomo con cui aveva effettuato la videochiamata per il finto appartamento.

I due uomini erano già conosciuti dalle forze dell’ordine: il 35enne è un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per truffe simili a questa, per le quali una volta è stato anche arrestato per associazione a delinquere. Il secondo indagato è invece risultato giudicato per oltraggio a pubblico ufficiale.