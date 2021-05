Budrio: tenta la truffa del frigorifero ma la vittima non ci casca, gioielli e denaro salvi

Ha provato a mettere in atto una truffa ai danni di un'anziana, ma la donna non c'e cascata e ha avvisato i Carabinieri. È successo questa mattina a Budrio, dove una residente si è ritrovata alla porta un finto tecnico del gas, con indosso una tuta gialla. L'uomo, da quanto si apprende, con la scusa di bonificare l’area per un guasto alla tubatura del gas avrebbe chiesto all'anziana di raccogliere in un sacchetto denaro, gioielli e altri preziosi che aveva in casa, di riporre tutto nel frigorifero e allontanarsi. La donna però ha capito che l'uomo era un impostore, e con un diversivo è riuscita ad allontanarlo, avvisando poi i Carabinieri della locale stazione. "È necessario stare sempre attenti - spiega a BolognaToday il sindaco Maurizio Mazzanti - Questa mattina a Budrio c'è stato questo tentativo di furto ma fortunatamente la signora ha capito che si trattava di una truffa. È fondamentale rivolgersi ai Carabinieri in questi casi, fornendo tutti i dettagli del caso così come è opportuno chiamate le Forze dell'Ordine quando si nota qualcosa di strano".