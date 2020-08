Truffa una donna invalida per 10 anni: denunciato l'amministratore di sostegno

Su disposizione del G.I.P. del Tribunale, Gianluca Petragnani Gelosi, la Guardia di Finanza di Bologna ha eseguito un sequestro preventivo con la confisca di circa 136mila euro nei confronti di un amministratore di sostegno di una invalida civile. L'uomo è ritenuto responsabile del reato di peculato per aver gestito il patrimonio della donna in modo truffaldino ed eseguito operazioni senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

L'amministratore, nominato con atto ufficiale dal Tribunale di Bologna e, pertanto, pubblico ufficiale, è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

L’indagine, coordinata dal Sostituto Procuratore Elena Caruso e condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna, ha permesso di accertare la gestione "allegra" del patrimonio della donna invalida al 100%, da parte dell'amministratore di sostegno residente in provincia di Bologna che, nel periodo dal 2008 al 2018, ha posto in essere una serie di operazioni illecite per fini personali e senza la necessaria autorizzazione.

In particolare, le fiamme gialle bolognesi hanno individuato una serie di operazioni illecite: l’indebito trasferimento di somme sul conto corrente del proprio figlio; operazioni di disinvestimento patrimoniale senza autorizzazione; esecuzione di prelievi che venivano giustificati quali compensi per prestazioni di una badante.