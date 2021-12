Versa la caparra, ma non riceve i mobili: denunciati i truffatori

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno denunciato due persone per truffa in concorso. E' l'ennesimo raggiro messo a segno sulla rete, scoperto dai militari dell'Arma , grazie alla segnalazione di un cittadino.

Per arredare una camera e una cucina, si era affidato a una piattaforma digitale per inserzionisti privati. Dopo aver individuato i mobili, l’acquirente ha contattato il venditore sull’utenza indicata ricevendo istruzioni per depositare una caparra. Effettuata l’operazione i mobili non sono mai arrivati.

Nonostante l’utenza telefonica indicata dal truffatore fosse intestata a un prestanome straniero, i militari sono riusciti a identificare gli autori seguendo il flusso del denaro versato come caparra su una carta di credito prepagata, e risalendo, pertanto a una rumena e a un italiano.