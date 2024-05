La truffa viaggia via social: foto senza veli, spillati 20mila euro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I "signori della truffa" escogitano sempre nuovi metodi per intascare illecitamente denari, come dimostra l'ultima denuncia presentata ai Carabinieri.

A Molinella, una donna, contattata sui social network da un uomo, è stata convinta a filmarsi e fotografarsi nuda, poi a trasferire diverse migliaia di euro, circa 20.000 euro, per essere “Liberata dal male”. Fortunatamente, quando si è resa conto che l’interlocutore era soltanto un ciarlatano, è andata in caserma.

Nelle stesse ore a Castel San Pietro Terme, altre due truffe sono state tentate ai danni di donna sulla sessantina e di un'anziana novantenne, che fortunatamente non ci sono cascate. Entrambe erano state contattate telefonicamente da un soggetto che, dopo essersi qualificato come appartenente alle Forze dell’ordine, voleva sapere se fossero in casa da sole. Intuendo di trovarsi di fronte a un imbroglione, le due donne hanno interrotto la comunicazione e chiamato il 112.

Le raccomandazioni dei Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna invitano nuovamente i cittadini a seguire alcune regole per evitare di cadere nella trappola di truffatori "che ogni giorno inventano raggiri sempre più raffinati".

Di fronte a una truffa è fondamentale rivolgersi subito alla Stazione Carabinieri più vicina per denunciare l’accaduto e consentire ai militari di avviare le indagini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna. Soltanto nell’ultima settimana, i Carabinieri si sono trovati di fronte anche situazioni eterogenee e ingegnose, quindi non solo truffe online (alcune persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria) o truffe del finto avvocato o finto appartenente alle Forze dell’ordine, ma anche truffe specifiche per agire sulla psiche dei malcapitati.