Vende una ruota online, ma "perde" 1.200 euro: truffatore rintracciato e denunciato

Con un abile raggiro, si è ritrovato 1.200 euro in più sulla carta ricaricabile e per questo un 28enne bresciano è stato denunciato per truffa dai Carabinieri.

Vittima un 50enne residente in un comune dell'Appennino bolognese che aveva messo in vendita una ruota per moto a 300 euro su un sito di compravendita ricambi. Il 28enne ha quindi formalizzato l'acquisto, fornendo indicazioni sulle modalità di pagamento.

Truffatore esperto e con diversi precedenti specifici alle spalle, invece di pagare la ruota, è riuscito, tramite "strane" operazioni telematiche a farsi ricaricare la somma di 1.200 euro. Dopo la denuncia, sporta dal 50enne, è finito nuovamente nei guai.