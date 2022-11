La truffa online non risparmia nemmeno i nativi digitali: vittima un 28enne a Malalbergo

In gergo si chiama phishing e solitamente prende di mira chi con gli strumenti digitali non ha molta dimestichezza punto ma questa volta a essere stato vittima dell'ennesima truffa informatica è stato un ragazzo di soli 29 anni di Malalbergo di professione insegnante e incensurato.

La singolare truffa che invita Franca una pluriennale tradizione, e iniziata con il solito messaggino all'apparenza innocuo dove però sì nasconde il raggiro vero e proprio. Con dovizia di particolari al ventinovenne stato intimato di reinserire le credenziali di accesso al conto corrente, millantando una mai realmente verificatasi transazione bancaria.

Una volta però accettato il reinserimento al giovane è stato notificato una pagamento in uscita di 100 € circa. Avendo percepito di essere stato raggirato, al ragazzo non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri per fare denuncia. Dopo vari approfondimenti i militari sono arrivati a un soggetto cinquantenne di nazionalità pakistana, con diversi presidenti penali alle spalle, ma non è detto che sia lui l'autore materiale della truffa. Difatti, in molti casi analoghi vi sono vari prestanome anche inconsapevoli che 'coprono' il malfattore dalla vittima. Per questo, sull'effettiva responsabilità del cinquantenne sono ancora in corso accertamenti.