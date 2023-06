Frodi online anche sui toner: sequestrato sito di e-commerce | VIDEO

Dagli pneumatici, alle polizze assicurative, il "settore" delle truffe online è oramai un pozzo senza fondo. Lo dimostra l'ultima attività del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, coordinato dalla Procura della Repubblica, che ha sottoposto a sequestro una piattaforma e-commerce che commercializzava, a prezzi concorrenziali, toner e cartucce per stampanti.

I finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano, anche attraverso tecniche di "open source intelligence",, le circa 100 recensioni negative presenti sul web riferite alla piattaforma, gestita da un soggetto residente a Bologna, hanno ipotizzato il reato di frode.

Il modus operandi

Il sito internet pubblicizzava ricambi originali per stampanti di noti marchi, inserendo nei circa 50 annunci presenti i dettagli tecnici e le immagini dei prodotti. Dopo aver effettuato il pagamento, secondo quanto emerso dalle indagini, i clienti si vedevano arrivare a casa prodotti compatibili o rigenerati, spesso di scarsa qualità. Nonostante i reclami, i consumatori non riuscivano a ottenere il rimborso di quanto corrisposto e, in alcuni casi, i prodotti acquistati non venivano neppure spediti.

L’amministratore della piattaforma avrebbe ottenuto ricavi, nell’ultimo triennio, per oltre 500.000 euro ed è stato denunciato per “frode in commercio” alla Procura della Repubblica di Bologna: disposta anche la perquisizione dell’abitazione dell’indagato e del luogo di stoccaggio della merce, entrambi nella periferia di Bologna. All’esito delle perquisizioni sono stati sequestrati il pc e il server utilizzati per l’attività illecita nonché circa 200 ricambi destinati alla vendita.