Terremoto 2012, intasca gli aiuti e truffa lo stato: la Guardia di Finanza sequestra immobili per 1.6 milioni

La Guardia di Finanza di Bologna ha sottoposto a sequestro un compendio immobiliare del valore di 1,6 milioni di euro nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di una truffa in materia di contributi post terremoto, stanziati per i danni del terremoto in Emilia del 2012.

Autore della truffa, secondo la Procura di Modena, sarebbe un 73enne residente nel modenese, al quale ora la Guardia di finanza di Bologna ha sequestrato, su disposizione del gip modenese, "un compendio immobiliare del valore di 1,6 milioni". Le indagini del Nucleo di Polizia economico-finanziaria del capoluogo emiliano, spiega in una nota la Procura di Modena, hanno fatto emergere "l'espediente fraudolento" grazie al quale, secondo l'ipotesi investigativa, "l'indagato, con la compiacenza di altre due persone residenti in provincia di Bologna, tra cui un professionista (a loro volta indagati)", avrebbe ottenuto illecitamente i contributi pubblici.

Secondo la ricostruzione, dopo il sisma un 73enne avrebbe "predisposto e stipulato un falso contratto di comodato, riguardante un'abitazione e un capannone già fatiscenti ed inutilizzati prima del terremoto, con l'affittuaria dei terreni sottostanti", retrodatandolo a prima del maggio del 2012 per "dimostrare fittiziamente" che i due immobili erano utilizzati dalla donna per svolgere la propria attività agricola. Così facendo l'uomo ha potuto ottenere, ovviamente senza averne diritto, i contributi della Regione per la ricostruzione post-sisma.

