Truffa a San Lazzaro: scooter in vendita online, ma finisce con il conto svuotato

In tutto 1600 Euro, indebitamente sottratte con un espediente. Per questo una trentenne palermitana è stata denunciata dai carabinieri per truffa ai danni di una signora di 58 anni, residente a San Lazzaro. Il raggiro è maturato dopo che la 58enne aveva inserito un annuncio online di vendita dello scooter usato. Al contatto indicato aveva subito risposto la trentenne, che però ha utilizzato una serie di espedienti verbali che alla fine hanno mandato in confusione la signora, facendole versare del denaro al Bancomat invece che riceverlo dalla potenziale acquirente. Accortasi troppo tardi del raggiro subito alla san lazzarese non è rimasto altro che denunciare il tutto all'Arma, che è poi risalita all'identità della truffatrice.