Arrestati due truffatori specializzati in orologi di lusso: un’elaborata tecnologia elettronica per interferire con i telefoni

La Polizia ha arrestato due persone per truffa in concorso e interruzione illecita di comunicazioni telefoniche oltre che di installazioni di dispositivi per intercettare o impedire comunicazioni. E' avvenuto nell’ambito di un’attività svolta dalla Squadra Mobile svoltasi a seguito di un incremento di una particolare tipologia di truffa che si serve di un’elaborata tecnologia elettronica. I malviventi in questione sono riusciti a impossessarsi di numerosi orologi di valore. I due sono però stati colti dalla Polizia nell’atto di commettere un ulteriore truffa, e sono stati ammanettati. Tutta l'operazione verrà raccontata nei dettagli nelle prossime ore.