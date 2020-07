Raffica di tentate truffe telefoniche, continua la scusa del parente con il Covid

Figli o nipoti con il Covid, o comunque ammalati e bisognosi di denaro. Sembra essere questa la china che hanno preso i truffatori telefonici negli ultimi giorni, almeno secondo quanto riferito e raccolto dalla polizia secondo le denunce.

Almeno tre episodi nella sola giornata di ieri. In via Libia una signora di 92 anni ha respinto il tentativo di una voce femminile, la quale tentava di convincerla come fosse la figlia fosse ricoverata, in pericolo di vita e bisognosa di denaro immediato per le cure. La cosa non ha convinto proprio la badante della signora, che ha rintracciato la vera figlia, facendo emergere il tranello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Analogo tentativo anche in via Montanari dove un'altra anziana ha ricevuto la telefonata della finta nipote, questa volta risultata positiva al Covid e quindi bisognosa di aiuto economico. La signora però, non ha creduto minimamente alla voce al telefono e ha allertato i parenti e il 113. Un ulteriore tentativo, non riuscito, sempre nella stessa giornata, in via Manfredi.