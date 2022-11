Truffe e tentativi di raggiro: negli ultimi tre anni è capitato quasi a due anziani su tre

Quasi due anziani su tre, circa il 60% dei pensionati, negli ultimi tre anni ha subito una truffa o un tentativo di truffa. Sono i risultati di un sondaggio effettuato da Cna Pensionati su un campione di un migliaio di cittadini: la stessa consultazione segnala che il 39% delle truffe avviene al telefono, il 29% via mail, il 19% via internet, il 16% mentre il pensionato è fuori di casa e solo il 3% mentre è tra le mura domestiche.

Risulta "evidente, dunque, come l'on line sia sempre più utilizzato dai pensionati ma sia anche un terreno in cui occorre sempre più cautela. Mentre il contatto diretto tra truffatore e truffato oggi è percentualmente più basso", sottolinea Cna. Per quanto riguarda i momenti del giorno in cui i truffatori agiscono con più frequenza, il 28% del campione dichiara che i tentativi sono avvenuti di mattina, stessa percentuale per il pomeriggio, il 24% all'ora di pranzo e il 3% la sera o la notte.

E' poi la primavera il periodo dell'anno in cui si verificano maggiormente le truffe: lo dichiara il 48% degli intervistati, ma anche l'estate è una stagione a rischio (36%); meno casi in autunno (24%) e soprattutto nell'inverno (8%), "quando le persone sono maggiormente costrette a stare in casa", commenta l'associazione. Ma come ha reagito la pensionata o il pensionato che ha subìto una truffa o un tentativo di truffa? "Il 30% ha dichiarato di aver provato rabbia- riferisce la nota- il 23% di aver fatto denuncia alle forze dell'ordine. Il 16% ha reagito nei confronti della persona che stava provando a truffarla. Il 6% ha chiesto aiuto ai familiari, il 6% ha provato umiliazione. Il 10% non ha fatto denuncia".

Convegno con il questore Fusiello sul tema

Domani, martedì 22 novembre, in proposito si terrà un convegno, con la partecipazione del Questore Isabella Fusiello. L'assise è in programma alle ore 9:30 nella Sala Tassinari del Comune di Bologna con interventi di Cna Pensionati, Comune, Dirigenti Questura e anche degli studenti di informatica delle Aldini, esperti su come prevenire truffe on line.

Dopo l’intervento del Questore, la Presidente di Cna Pensionati Bologna Lorenzina Falchieri parlerà de “L’attenzione di Cna Pensionati agli anziani vittime”. Seguiranno gli interventi dei Dirigenti della Questura di Bologna (Fabio Pichierri Dirigente delle Volanti e Maria Teresa Fontanarosa Vice Dirigente del Commissariato Due Torri San Francesco) che spiegheranno le azioni concrete realizzate per la tutela dei cittadini. Sabrina Sessa dell’Ufficio Fragilità, Non Autosufficienza e Disabilità del Comune di Bologna illustrerà l’impegno del Comune di Bologna a sostegno degli anziani: rimborsi agli over 65 vittime di truffe e raggiri, piccoli aiuti che rappresentano un grande sostegno. Dopo le testimonianze dirette di chi è stato vittima di una truffa, chiuderanno il convegno gli studenti di informatica dell’Istituto Aldini Valeriani che parleranno in specifico delle truffe on line, come avvengono e come prevenirle.