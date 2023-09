La truffa delle finte donazioni per l'alluvione porta a galla un furto in ospedale di 18 anni fa

Nuovo tassello nelle indagini intorno alla truffa del finto volontario della Protezione Civile che raccoglieva aiuti umanitari da destinare alle popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna. Il soggetto -un 40enne italiano residente sull'Appennino bolognese -era stato colto in flagrante qualche mese fa mentre riscuoteva alcune donazioni. Sottoposto a perquisizione domiciliare era poi stato trovato in possesso di indumenti riconducibili ad enti e associazioni varie (Protezione Civile, 118, Croce Rossa Italiana).

I Carabinieri della Stazione di Monzuno ora sono riusciti a ricostruire la provenienza proprio di uno di questi indumenti, ovvero un giaccone del 118 collegando così un furto registrato quasi due decenni fa con l'odioso raggiro messo a segno nei mesi scorsi, lucrando sulla disperazione dei territori alluvionati.

Il furto Pronto Soccorso di Vergato di 18 anni fa

Analizzando alcuni dettagli, è stato possibile accertare - come riferiscono i militari - che la giacca era stata rubata ben 18 anni fa al Pronto Soccorso di Vergato. All’epoca dei fatti tuttavia la denuncia non era stata presentata. L’indumento era stato assegnato a un’autista del 118 che, sentito dai Carabinieri, ha ricostruito la vicenda e presentato ora per allora denuncia di furto. ù

L'uomo ha dettagliato i contorni della vicenda, raccontando che in quella giornata del lontano 2005, dopo aver terminato il turno di servizio, aveva riposto il giaccone nell’area allestita al lavaggio degli indumenti. Al suo rientro, però, era scomparso della giacca non vi era più traccia.

Adesso, nei confronti del 40enne, già denunciato per truffa continuata e usurpazione di titoli, è scattata una nuova denuncia. Risponderà anche di ricettazione.