"Posso entrare? Sono un'addetta del Comune", poi ruba 5mila euro a casa di un anziano

Truffava gli anziani fingendosi un'addetta del Comune incaricata per la vigilanza. A finire in manette una 30enne, residente a Bologna, per la quale, a seguito delle indagini coordinate dal Pm Dambruoso, la squadra mobile di Bologna ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’indagata in realtà al momento della cattura si trovava già agli arresti domiciliari, misura emessa dopo essere stata arrestata in flagranza di reato dalla Squadra Mobile per condotte analoghe.

L’episodio da cui scaturisce la misura si è verificato in zona San Donato, dove la vittima, ultrasettantenne e con difficoltà motorie, era stata intercettata per strada da una donna che si era finta incaricata del comune di Bologna per la vigilanza sugli anziani.

La donna, dopo aver convinto l’anziano a farla entrare in casa, gli proponeva di redigere delle pratiche per la quattordicesima, nonché la stipula di un’assicurazione sui beni custoditi nell’appartamento, chiedendo contestualmente di vedere i beni custoditi nell’abitazione. Dopo aver verificato tutti i beni presenti nella casa, la donna, con la promessa di tornare dopo mezz’ora con una sua collega, si allontanava.

Poco dopo l’uomo si rendeva conto di aver subito il furto di un orologio d’oro e di alcune monete antiche per il valore di circa 5mila euro, pertanto richiedeva l’intervento di una volante della Polizia di Stato. L’attività investigativa ha permesso in breve tempo di ricostruire i fatti e raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico della donna, la quale, a seguito di ordinanza di custodia cautelare è stata associata presso la locale Casa Circondariale.