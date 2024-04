Truffe agli anziani, 36enne fermato in auto con contanti e gioielli

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo di 36 anni, italiano, è stato denunciato per il reato di truffa aggravata. L’ipotesi vede l’uomo come presunto colpevole di almeno due truffe ai danni di due donne anziane, di 89 e 94 anni, residenti rispettivamente a Trento e a Modena.

La sera dello scorso 18 aprile, la polizia stradale ha riconosciuto un’auto che era stata segnalata perché utilizzata dagli autori di alcune truffe ai danni di persone anziane in diverse località del nord Italia. Gli agenti hanno quindi fermato al 500X al casello di Casalecchio di Reno, trovando al suo interno un’ingente somma di denaro in contanti e diversi gioielli in oro.

La polizia, grazie all’aiuto delle questure di Modena e di Trento, ha quindi ricostruito il modus operandi dei presunti truffatori, i quali si fingevano agenti delle forze dell’ordine chiedendo dei soldi alle vittime delle truffe per presunti incidenti stradali in cui sarebbero rimasti coinvolti i parenti delle vittime.

La storia però è a lieto fine: la polizia ha infatti riconsegnato alla donna di 89 anni residente a Trento i 12mila euro che aveva consegnato ai truffatori, mentre la donna di 94 anni residente a Modena è tornata in possesso dei suoi gioielli in oro, tra cui le fedi nunziali che la signora custodiva in memoria del defunto marito.

La polizia, infine, ricorda che nessun appartenente alle forze dell’ordine può chiedere denaro o valori a vario titolo di cauzione per conseguenze penali derivanti da incidenti stradali o altri reati. Pertanto, in simili occasioni, è bene contattare il 112, numero unico per le emergenze.