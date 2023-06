Truffe e raggiri a domicilio: nel mirino anziane in Bolognina e Massarenti

Doppia truffa ai danni di anziani in città. Vittime due signore entrambe di 88 anni, colpite a poca distanza l'una dall'altra. Il primo episodio, andato a segno, si è verificato in zona Bolognina. qui la signora è stata avvicinata attraverso una telefonata, dove una voce maschile le aveva intimato di collezionare quanto più contante possibile, perché la figlia e il genero avrebbero avuto un pesante incidente automobilistico.

La signora ha raccolto quindi circa 2mila euro e li ha consegnati a un soggetto che si è materializzato davanti alla porta dopo qualche tempo. Il raggiro è stato scoperto quando era troppo tardi, al rientro della figlia che ha poi dato l'allarme.

Altro tentativo, questa volta andato a segno, si è svolto in zona Massarenti. Qui è stata un a donna giovane ad aver approcciato la signora sull'usci di casa, spacciandosi come residente del piano di sopra e adducendo come scusa il fatto che le era caduto il rossetto sul balcone sottostante. La signora non sa cosa poi sia successo, se un altra persona si sia introdotta in casa o meno, fatto sta che all'appello, quando la donna si è poi congedata, sono mancati alcuni monili in oro e circa 300 euro.