Boom di truffe agli anziani: "Una decina di casi negli ultimi giorni"

Tra tecniche vecchie e nuove cresce però anche la consapevolezza: in diversi casi le potenziali vittime mettono in fuga i malintenzionati. Il consiglio della polizia: "Se vi siete resi conto di essere stati vittime, non toccate o spostate nulla"

C'è un nuovo accorgimento nei caso di truffe agli anziani, tornate in auge nelle ultime settimane con una decina di episodi tra tentate e riuscite nelle zone residenziali in questi primi giorni di marzo. Ora i truffatori sembrano prediligere l'approccio dentro gli androni dei palazzi, lontano da sguardi indiscreti.

A illustrare la novità è Alessandra Grassi, vice dirigente della squadra Volanti alla Questura di Bologna. Nel raccontare le ultimissime strategie utilizzate dai malintenzionati per vincere le diffidenze e conquistare la fiducia delle vittime quasi sempre coppie di anziani o singoli, la funzionaria della polizia ripercorre i momenti salienti delle cronache degli ultimi giorni al riguardo.

L'ultimo episodio in zona Murri, proprio ieri. Un soggetto si è presentato a casa di una signora, fingendo di essere un tecnico Hera: voleva effettuare delle rilevazioni sulla presenza di gas, ma per questo ha chiesto di mettere tutti i gioielli dentro il congelatore per evitare che si rovinassero.

L'anziana, classe 1938 però non ci è cascata, dal momento che le è stato chiesto. La donna ha raccontato che il soggetto è letteralmente scappato durante la telefonata al 113.

Tentativo invece andato a segno in San Donato, due giorni fa. Vittima prescelta sempre una signora sempre anziana, di 84 anni. Questa volta pa scusa è stata singolare: un soggetto si è finto acquirente Nello stabile di dimora della signora e l'ha approcciata chiedendo di entrare in casa, per vedere il suo pavimento allo scopo di saggiare la bontà della struttura.

La signora, vinta dai modi gentili del suo interlocutore, lo ha accompagnato in casa. Dopo una breve conversazione, il soggetto è riuscito a introdursi in camera da letto dove c'era la cassaforte. Con una scusa ha chiesto di visionare pure quella e l'ha fatta aprire. È seguito un piccolo momento di disorientamento della novantaquattrenne al termine del quale tutti i beni custoditi dentro la cassaforte stessa erano spariti per un ammontare stimabile in qualche migliaio di euro.

La polizia: "Non toccate nulla, chiamateci subito"

La recrudescenza di questi fenomeni ha fatto mettere in guardia la polizia che attraverso la dirigente rilancia il messaggio della prudenza riguardo ai tentativi di sconosciuti di entrare in casa.

"Oltre al consiglio di non non fare entrare nessuno che non si conosce dentro il proprio domicilio, l'altra avvertenza da tenere bene a mente è quella della tempestività. Non occorre aspettare tempo prima di avvertire le forze dell'ordine -ripete più volte Grassi, che sottolinea come- importantissimo è anche non toccare nulla dopo essersi resi conto di essere stati raggirati. La presenza di eventuali indizi è fondamentale per attribuire ogni singolo episodio ai malviventi" conclude.