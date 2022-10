Truffe agli anziani. Il questore sull'altare della cattedrale: "Saremo in altre 10 chiese" | VIDEO e FOTO

Una iniziativa singolare per prevenire il fenomeno sempre più diffuso delle truffe alle persone fragili e agli anziani. Il questore di Bologna, Isabella Fusiello, ha scelto la cattedrale di San Pietro per lanciare la campagna di sicurezza che parte oggi, 30 ottobre, e toccherò altri dieci luoghi di culto cittadini.

"Ci si è chiesti, qual è il luogo dove si riuniscono anche i fragili e gli anziani? Le chiese dunque" e la cattedrale cittadina non è l'unica appuntamento "saremo in altre 10 chiese".

Il questore è salita sull'imponente altare della cattedrale della città per invitare i cittadini alla massima prudenza e per dare alcuni consigli per difendersi dai malintenzionati, mentre gli agenti all'uscita hanno distribuito volantini informativi ai fedeli, non solo riguardanti le truffe in casa, ma anche sui mezzi pubblici e in strada: "Parte oggi per l'ennesima volta la campagna contro le truffe alle persone fragili e agli anziani, un luogo dove questo nostro messaggio per raggiungere il maggior numero di persone possibili".