Dallo Spoofing, al Wangiri: le truffe più subdole dalle quali stare in guardia

"Ciao mamma, ho il telefono rotto, questo momentaneamente e il mio numero! Scrivimi su Whatsapp appena puoi! ...." Chi non ha ricevuto un messaggio simile? Anche chi un figlio o una figlia non ce l'ha. Se si risponde, parte una richiesta di denaro perché il conto corrente dei pargoli è stato "bloccato" per qualche motivo

Di truffatori di persone che diventano vere e proprie prede, agendo sulla loro sensibilità e fragilità, sono piene le cronache anche cittadine: la cauzione per il figlio o il nipote che hanno causato un (in realtà inesistente) incidente, il finto tecnico del gas che chiede di controllare se i gioielli si siano rovinati, il fantomatico carabiniere o poliziotto che entra nell'abitazione per verificare se sia avvenuto un furto, i sedicenti addetti Inps che invitano a riesaminare i documenti per la pensione. Sono troppe le trovate ingegnose per spillare soldi o rubare ori e gioielli custoditi in casa.

Quali sono le tipologie di raggiri più diffusi

I tentativi - che spesso non rimangono tali - di truffa sugli smartphone e in rete sono ovviamente la nuova frontiera, sono sempre più "fantasiosi" e molto fanno da diversi anni le forze dell'ordine che invitano alla estrema cautela, a cancellare le conversazioni e a eliminare i contatti.

La telefonata o la richiesta di contatto non arrivano più solo dai confini nazionali, tant'è che lo stesso Ministero degli Affari Esteri segnala numerosi tentativi di truffa da parte di persone che utilizzano "i simboli distintivi delle organizzazioni internazionali o affermano di esserne rappresentanti. In alcuni casi creano perfino dei siti web che assomigliano ai siti ufficiali". Naturalmente è molto difficile intervenire mentre la truffa è in corso e - senza flagranza - la pena è una denuncia a piede libero.

Tra i raggiri più diffusi troviamo:

Lo squillo o " Wangiri ": non passa mai di moda, visto che è in voga da diversi anni. L’utente riceve squilli da numeri telefonici con prefisso estero e viene indotto a richiamare con addebiti salati.

, anche su siti ufficiali, di oggetti che non arriveranno mai Con la diffusione dei cosiddetti siti "OTA", online travel agency per la prenotazione di alloggi, le offerte-truffa di case vacanza o hotel a prezzi stracciati sono esplose.

a prezzi stracciati sono esplose. Le truffe “romantiche ” che di romantico hanno ben poco: molte donne sui social ricevono puntualmente la richiesta di amicizia di un vedovo, di un militare, di un separato, spesso americano, di bella presenza, con sorriso smagliante e magari con un cane. Si tratta di truffatori, talvolta di vere e proprie organizzazioni, di grande abilità che colpiscono la sfera personale: dopo aver instaurato un rapporto di “amicizia” virtuale, cominciano a chiedere denaro per gravi motivi di salute, rapimenti o incidenti sui territori di guerra. Le foto risultano rubate da altri profili.

, falsificazione dell’identità: chi riceve la telefonata vede un numero o un nome sul display, che a volte corrisponde a un reale contatto della rubrica o che è conosciuto perché magari è un numero usato dalla Banca o da Poste per comunicazioni di servizio Phishing, vishing o smishing, un messaggio di sicurezza che carpisce i dati di accesso solitamente con un falso link che ricalca quello della banca apparentemente dell’istituto bancario)

Truffe: le denunce a Bologna

In città sono in aumento le denunce di truffa: sono 565 quelle registrate nel 2023, ovvero + 51 rispetto all'anno precedente e + 79 rispetto al 2021.

Truffe denunciate a Bo 2021 486 2022 514 2023 565

Tra gli ultimi episodi denunciati, una donna, contattata sui social è stata convinta a filmarsi e fotografarsi nuda, poi a trasferire diverse migliaia di euro, circa 20.000 euro, per essere “Liberata dal male”.

Un uomo di 36 anni, italiano, è stato denunciato per il reato di truffa aggravata. L’ipotesi vede l’uomo come presunto colpevole di almeno due truffe ai danni di due donne anziane, di 89 e 94 anni, residenti rispettivamente a Trento e a Modena.

Una ragazza si accorda con l’inserzionista per vedere un appartamento in affitto tramite video-chiamata, quindi decide di fermarlo pagando 1.500 euro di caparre più 850 euro per la prima mensilità, ma era un falso.

Reati in rete: i dati in Regione

Dai casi stalking, al revenge porn (porno-vendetta), i dati della Polizia Postale dell'Emilia-Romagna confermano un'attività criminale frenetica in rete, che non si limita ai raggiri.

Guardando alle truffe, invece - da quelle "romantiche" ai vari phising, smishing e vishing - i numeri sono sostanzialmente invariati negli ultimi due anni. Mostrano invece un incremento significativo le somme sottratte con il falso trading online.

Diffamazione e stalking 2022 2023 Casi trattati 146 144 Persone denunciate 128 77 Persone perquisite 2 6

Revenge Porn 2022 2023 Casi trattati 26 24 Persone denunciate 6 15 Persone perquisite 5 8

Truffe romantiche 2022 2023 Casi trattati 47 48 Persone denunciate 11 6 Persone perquisite 1 4

Phising-Smishing-Vishing 2022 2023 Casi trattati 403 358 Persone denunciate 29 18 Persone arrestate 3 0 Persone perquisite 8 3 Somme sottratte (euro) 1.009.398 1.038.802

Cresce, come detto, il fenomeno del falso trading online, ovvero l'acquisto e la vendita di titoli finanziari via internet. Nel 2023 la Polizia Postale emiliano-romagnola ha registrato 457 casi (19 le persone denunciate per un totale di oltre 13 milioni di euro di profitti illeciti) e l’aumento del numero di portali che propongono programmi speculativi, apparentemente redditizi e l’utilizzo di tecniche molto sofisticate per contattare le vittime.

Trading online 2022 2023 Persone denunciate 350 457 Persone perquisite 13 19 Somme sottratte (euro) 11.704.163 13.776.820

Mantenere alta la guardia: il vademecum anti-truffe

Polizia Postale, Polizia di Stato e Carabinieri diffondono periodicamente vademecum per cautelarsi da crimini e truffe informatiche. Intanto, prima di scaricare qualsiasi app, la Polizia Postale consiglia di fare una ricerca sia sull'app che sugli autori. Meglio installare un app per la sicurezza sullo smartphone che esamina tutte le applicazioni avvisando nel caso in cui dovesse essere rilevato un software dannoso.

Naturalmente vanno custoditi con particolare attenzione le credenziali di accesso, i dati delle carte.