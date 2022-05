Truffe online a Vergato e San Lazzaro: dal conto svuotato alla vendita fantasma

Doppia denuncia per truffa da parte dei carabinieri di San Lazzaro e Vergato per due casi di truffa a distanza che ha visto vittime altrettanti residenti nei comuni bolognesi. Nel primo caso di è trattato di un 23enne moldavo a essere rimasto vittima di una truffa telefonica. Dopo aver ricevuto un sms che gli segnalava movimenti bancari sospetti sul suo conto, il giovane ha ricevuto una chiamata da parte di un sedicente impiegato bancario, il quale con delle istruzioni sibilline ha in qualche modo costretto il ragazzo a fornirgli i codici di accesso al conto. Subito dopo si sono notati gli ammanchi di denaro nel conto del 23enne, per un totale di 1500 euro trafugati. Risaliti alla presunta identità del soggetto, i carabinieri hanno denunciato per truffa un cittadino italiano di 30 anni, di origini campane.

Denuncia per truffa anche a vergato, dove però vittima del furto è stato un 20enne, cittadino marocchino. Qui la vittima ha cercato di comprare una PlayStation 4 vista online per 130 euro. Una volta effettuato il pagamento però, la console non è mai arrivata. Per questo a essere denunciato è stato un 27enne cittadino italiano, già con precedenti analoghi in merito.