Truffe online in aumento: ecco il progetto ‘Pillole di cybersicurezza’ | VIDEO

Sensibilizzare sul tema della cybersicurezza, ma anche aiutare i cittadini e le cittadine a riconoscere una truffa online. È questo l’obiettivo di ‘Pillole di cybersicurezza’, il progetto inaugurato dalla questura di Bologna con la partnership di Aeroporto di Bologna, centro commerciale Gran Reno, Unipol Arena e Sequoie Music Park. L’idea è quella di proiettare un video sugli schermi presenti questi luoghi per intercettare l’attenzione del maggior numero possibile di persone. Le truffe online, come riferisce la questura, negli ultimi anni hanno visto un sensibile aumento, anche grazie a “tecniche di ingegneria sociale sempre nuove”, anche grazie agli orizzonti aperti dall’intelligenza artificiale. Per questo, riconoscere una truffa online è diventato sempre più difficile.

“Sono tecniche massive, a strascico direi, che colpiscono su larga scala – dice Maria Cristina Fagone, dirigente del centro operativo di Sicurezza cibernetica dell’Emilia-Romagna –. Per questo è importante che i partner qui presenti possano veicolare il messaggio a più persone possibile. Il contenuto più prezioso per il criminale sono i dati contenuti in rete. Il primo consiglio utile è quindi quello di evitare la condivisione dei nostri dati. Si tratta una forma di autodifesa”.

“Le truffe – continua la dirigente – riguardano qualsiasi cosa, dalla truffa romantica alle finte case vacanze. Le relazioni online, ad esempio, possono durare anche anni e risultare come una storia sentimentale a tutti gli effetti, salvo poi capire che una volta dati i soldi la persona sparisce. Oppure la truffa del finto figlio che chiede alla mamma o al papà dei soldi perché ha perso il telefono. O ancora, la tecnica con cui il truffatore fa apparire il numero che vuole sulla persona contattata. Ad esempio, la polizia o la filiale bancaria che chiede di spostare i soldi su un altro conto, o ancora finte piattaforme di investimento su cui è facile perdere tutti i risparmi. A questo si aggiunge la potenzialità dell’intelligenza artificiale: la capacità di riprodurre immagini, audio e video che suonino familiari può indurre la vittima a cadere nella trappola”.

“Tutte le volte in cui come forze dell’ordine riusciamo a portare iniziative di questo tipo con altre istituzioni, così come il mondo imprenditoriale o associativo della città, per me è una medaglia – ha detto il questore Antonio Sbordone, presente all’incontro con la stampa che si è tenuto in questura –. In questi mesi da questore di Bologna mi sono fermamente convinto che la sicurezza si può realizzare solo in questo modo. Il mondo di guardie e ladri è passato da tempo. Noi abbiamo bisogno di rassicurare le persone: nel modo in cui si vive oggi nelle città, non si può che agire in questo modo. La percezione di sicurezza è sempre critica, malgrado i dati positivi. Campagne come queste aiutano a contrastare diversi tipi di truffa che colpiscono la popolazione spesso più fragile o emarginata. Ad esempio, proviamo a contrastare le truffe agli anziani, ma nonostante i nostri sforzi il fenomeno non accenna a diminuire. E poi abbiamo il grandissimo problema delle truffe online. Probabilmente è un fenomeno superiore a quello che emerge: forse non se ne parla abbastanza, ma soprattutto le truffe online colpiscono le persone da un punto di vista economico e personale. Prendiamo le truffe ‘romantiche’, che colpiscono le persone solitamente di mezza età e spesso sole. Si lasciano abbindolare da persone che si spacciano per vip o persone note e finiscono per dare loro tutto il patrimonio di cui si dispone. Le vittime ne escono fuori rovinate dal punto di vista economico e anche da quello più intimo e personale. Immagino che per dieci truffe evidenziate, ce ne siano altrettante non denunciate per la vergogna. Ci si perde nel dolore e nella disperazione, ma non se ne parla”.

I numeri

Nel 2023, la questura di Bologna ha individuato centinaia di diverse truffe online: 91 per quanto riguarda le truffe relative agli immobili, come le finte case vacanza; 48 truffe di tipo sentimentali, 454 relative al trading online e quasi 800 falsi e-commerce, per un totale di 1.390 diverse truffe online. A queste si aggiungono le frodi. La più comune è quella del phishing, la truffa che mira a carpire dalla vittima dati riservati come il numero di carta di credito o la password di accesso al servizio di home banking, motivando la richiesta con ragioni di ordine tecnico o di sicurezza. La questura, nel 2023, ne ha individuate ben 352. Ci sono poi le finte offerte di lavoro (5) e quella del cosiddetto ‘man in the middle’ (49), ovvero il tentativo di frode in cui un uomo si pone ‘nel mezzo’ (in the middle, appunto) delle comunicazioni o dei trasferimenti di dati tra due soggetti, senza che questi se ne rendano conto.

I consigli della questura

Per evitare truffe online, il primo passo è quello di limitare “l’uso spasmodico dei propri dati personali, che possono essere usati per compiere truffe – dice Emanuela Glielmo, funzionaria del centro operativo di Sicurezza cibernetica dell’Emilia-Romagna –. Per le truffe sul trading online è bene consultare i siti della Consob o della Banca d’Italia, per vedere quali portali siano effettivamente sicuri e accreditati e quali no. Per le case vacanze, invece, il primo campanello d’allarme è quello del prezzo fuori mercato. Si può poi utilizzare una ricerca per immagini per capire se le foto sono state rubate da un altro portale, o utilizzare Google Maps per vedere se l’abitazione esiste realmente. E poi, ovviamente, denunciare appena ci si rende conto della truffa”. Per ulteriori consigli su come evitare le truffe online, la questura raccomanda di consultare il sito della polizia postale www.commissariatodips.it, o di contattare il centro operativo di Sicurezza cibernetica più vicino.