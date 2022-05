Continuano le truffe online: conto svuotato con il trucco del finto mancato versamento

Il versamento che non è andato a buon fine, l'operazione da rifare, ma è tutto un trucco per svuotare il conto del malcapitato. Continuano le truffe online, e questa volta con una tecnica leggermente diversa da quella classica.

E' stato i caso di un sessantenne bolognese, vittima di una truffa nel tentativo di acquistare delle catene da neve a un prezzo stracciato, ma che poi sono costate quasi 900 euro.

I fatti risalgono a qualche settimana fa a Marzabotto e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Vergato, a perpetrare la truffa sarebbe stato un 51enne di Treviso, dopo iun annuncio pubblicato su un noto portale web.

La tecnica di truffa è risultata essere quella del finto mancato versamento. In pratica, al momento del versamento, il truffatore e la vittima rimangono in contatto telefonico. Al momento del versamento il primo simula un mancato accredito e lo comunica in modo verbale alla vittima, approfittando magari della poca dimestichezza con il sistema di alert digitale messo in campo dalla banca. in questo modo la vittima viene invitata a ripetere più volte l'operazione, che in realtà va sempre a segno malgrado i diversi avvisi del truffatore.

E' stato solo dopo aver visto il conto prosciugato che la vittima ha allertato i carabinieri, i quali dopo una breve indagine sono risaliti all'identità del 51enne, denunciandolo.

Ben più classica è stata la truffa perpetrata ai danni di una signora in quel di San Giovanni in Persiceto. qui la polizia ha denunciato un 30enne e un 57enne per non aver corrisposto il bancale di pellet pagato dalla signora. In questo caso il prezzo era mostratosi irresistibile per la vittima della truffa, circa 250 euro, ma poi non vedendo arrivare la merce a pagamento effettuato in lei si è insinuato il dubbio, poi formalizzato al commissariato cittadino.