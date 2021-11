Reddito di cittadinanza, 20 denunce a pensionati e lavoratori: contestati 200mila euro

Ancora decine di denunce da parte dei carabinieri per irregolarità sul reddito di cittadinanza. Questa volta ben 21 beneficiari irregolari sono stati scoperti a Castiglione dei Pepoli, in Appennino, e sono stati denunciati dai militari della stazione locale.

Su 43 richiedenti, la metà – varie persone, prevalentemente italiane, di età compresa tra i 25 e i 79 anni – percepiva infatti il reddito di cittadinanza, chi in parte e chi totalmente, in modo indebito.

Tra di loro anche sei lavoratori e tre pensionati. Come già avvenuto in altre occasioni, grazie a diverse omissioni tra terreni di proprietà e contratti di lavoro, i cittadini in totale sono riusciti a percepire idebitamente una somma di 200mila euro. Due di loro, sebbene avessero dichiarato di non possedere nulla, sono risultati invece proprietari di numerosi terreni.