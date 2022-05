Truffe sul web e via Sms: conti svuotati per migliaia di euro

Sono due i casi di truffe riportati nelle ultime ore per i quali i carabinieri di Bologna sono risaliti all'identità dei presunti autori. A San Lazzaro una donna, cittadina italiana bolognese di 48 anni avrebbe pagato un acconto di 4600 euro per prenotare l'affitto di una casa, da giugno a settembre, a Milano Marittima.

La vittima ha scoperto la truffa quando era troppo tardi: le foto che aveva visto su un noto portale di annunci non corrispondevano alla abitazione. Anzi, come poi è stato appurato non vi era proprio alcuna abitazione in affitto, e le fotografie pubblicate nell'annuncio erano state scattate tutte dall'esterno dell'edificio. Dopo una fase di indagine, i carabinieri hanno denunciato un uom di 30 anni, già con precedenti specifici in materia.

Ad Alto Reno Terme invece una donna di 52 anni, cittadina albanese, ha corrisposto versamenti per complessivi 2300 euro nei confronti di una carta prepagata, che poi si è scoperto essere nella disponibilità di una donna di 30 anni, di origini napoletane, risultata intestataria della carta. La truffa ha preso piede quando sul telefono della 52enne è arrivato un sms che annunciava problemi al conto corrente, seguito dalla telefonata di un uomo -non identificato- che poi ha chiesto alla vittima di effettuare i trasferimenti di denaro. una volta conclusa la transazione, del denaro non vi era più traccia.