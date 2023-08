Tuffo di testa dove l'acqua è bassa, 24enne grave in ospedale

Dopo essere stato con alcuni amici in un locale sulla spiaggia di Riccione si è diretto con loro verso il ponte che scavalca la foce del fiume e si sarebbe tuffato, di testa, in acqua non rendendosi conto che in quel punto il fondale ha una profondità di appena 1,5 metri. Così un 24enne bolognese è rimasto ferito riportando un grave trauma spinale e rischiando la paralisi. Il giovane - come ricostruisce Rimini Today - è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito d'urgenza in ospedale dove stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Al momento è ancora ricoverato presso il nosocomio cesenate, nel reparto di Terapia Intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per delineare i contorni della vicenda sono in corso le indagini e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha aperto un fascicolo d'inchiesta.