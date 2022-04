Torna il Tulipark e si fa ancora più grande: "Porteremo anche i bimbi ucraini a visitarlo" | VIDEO

Dopo il successo dello scorso anno, Tulipark torna a Bologna e porta con sé diverse novità. A partire dall'area gastronomica, con prodotti tipici olandesi, e poi un'area relax e un'area giochi per i bambini. Il format è lo stesso dello scorso anno: 8 euro ingresso senza raccogliere tulipani, 15 euro per 7 tulipani, 30 euro per 20 tulipani e 50 euro per 50 tulipani.

Cos'è Tulipark

"Il vivaio nasce con la filosofia u-Pick (tu cogli), dove puoi raccogliere i tulipani con le tue mani, scegliendo tra piu di 100 varietà diverse. L'attività di raccolta sarà descritta dalla nostra guida, che presenterà con una breve introduzione come raccogliere i tulipani. Dopo aver scelto i propri tulipani passerete dai gazebo incarto: i bulbi verranno recisi poichè andranno in beneficenza e i fiori verranno incartati dal nostro team".