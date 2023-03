Tumore dell'occhio, esperti riuniti a Bologna: il Maggiore centro di riferimento regionale | VIDEO

Esperti italiani e internazionali riuniti a Bologna in San Domanico per parlare di oncologia oculare

Esperti italiani e internazionali riuniti a Bologna in San Domanico per parlare di oncologia oculare, il 24-25 marzo sono dedicati alla formazione e al confronto.

Si tratta di una branca che si occupa dell'inquadramento diagnostico-terapeutico del paziente con patologia neoplastica dell'occhio e delle strutture perioculari: "Trattiamo Il melanoma dell'occhio in tutte le sue forme dell'occhio inteso come bulbo e delle strutture anatomiche perioculari e trattiamo e seguiamo come follow-up patologie a rischio o borderline che necessitano di visite ripetute nel corso degli anni - ha detto Francesco Savero Sorrentino, responsabile PDTA- l'obiettivo è rendere all'Ospedale Maggiore un centro di riferimento regionale per la patologia oncologica oculare".

Per Manlio Nicoletti, direttore oculistica Ausl Bologna "non sempre l'equazione avere dei bravi professionisti, avere un'ottima tecnologia significa portare avanti un servizio efficiente. E' molto importante strutturare e organizzare il servizio perché i pazienti nel giusto tempo abbiano accesso al servizio dove trovano il giusto ambulatorio con la giusta tecnologia con il giusto professionista".

Tra i professionisti anche Anna Maria Baietti, direttrice di Dipartimento Chirurgie specialistiche Ausl Bologna: "Avere anche all'interno dei punti di eccellenza come la patologia oncologica oculare rappresenta sicuramente un valore aggiunto sia per i professionisti che sono stati chiamati qui oggi a sviluppare tematiche da tutta Italia ma anche a livello internazionale e anche per i cittadini che vengono a conoscenza di un centro di riferimento regionale".

L’evento nasce anche con l’obiettivo di sensibilizzare i Medici Specialisti in Oftalmologia a riconoscere e inviare la sospetta patologia oculare tumorale a Centri di Riferimento specialistici, come quello dell’Ospedale Maggiore.