Turismo e alberghi: "Ripresa e ottimismo, prenotazioni in aumento" | VIDEO

Abbiamo parlato con tre direttori di rispettivi hotel per farci raccontare come sta andando il flusso turistico

Con l'arrivo della primavera e della fine delle restrizioni, anche se un maggiore allentamento ci sarà da maggio, tornano i turisti in città e gli alberghi iniziano a riempirsi. Una boccata d'ossigeno per gli albergatori che dopo due anni di pandemia si sono sentiti un'altra volta minacciati dall'arrivo del conflitto in Ucraina.

Abbiamo parlato con tre direttori di rispettivi hotel bolognesi (I Portici, Grand Hotel Majestic e Corona D'Oro) per farci raccontare come sta andando e cosa ci si aspetta dai prossimi mesi.