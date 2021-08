I numeri del turismo bolognese: "Estate superiore alle aspettative, mercato in ripresa" | VIDEO

Le parole di Giovanni Trombetti, presidente di Bologna Welcome e direttore di diversi alberghi in città

Un'estate al di sopra delle aspettative, che fa guardare al futuro con ottimismo. Il turismo bolognese è in ripresa e, dati alla mano, il peggio sembra essere passato. A fare il punto della situazione è Giovanni Trombetti, presidente di Bologna Welcome, nonché gestore di diversi alberghi in città.

"Per l'estate 2021 ci aspettavamo dati simili a quella del 2020 – dice Trombetti – ma già da giugno abbiamo notato una lenta ripresa con buoni risultati sul mercato estero, 20%, che mese dopo mese è andando crescendo fino ad arrivare ad un 60% di luglio. Dati buoni, insomma, anche se.ancora non abbiamo quelli di agosto ma sicuramente possiamo dire che è stata un'estate superiore alle aspettative. Abbiamo raccolto i frutti perché insieme alla città metropolitana abbiamo lavorato bene, a partire da comunicazione e sicurezza".

"Il covid ha cambiato la metodologia di prenotazione: ora si prenota poco prima, sotto data, e così ci aspettiamo sarà per l'autunno. Con le fiere Sana e Cersaie ci aspettiamo si muova qualcosa, per ora abbiamo prenotazioni fino al 20 settembre ma speriamo che tutto riparta visto che le fiere sono state confermate e anche i congressi dovrebbero ripartire. Di sicuro, il mercato è in ripresa e finalmente anche tutte le strutture ricettive, dopo mesi difficili, sono aperte".