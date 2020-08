Turismo, a Bologna ferragosto nero per hotel: solo 10% prenotazioni

Un'occupazione media del 10,6% con un picco del 12% per la giornata del 15 agosto. Sono queste le stime per gli alberghi nella settimana di Ferragosto a Bologna. Un culmine dell'estate difficilissimo per il turismo sotto le Due Torri, che ha visto da giugno alla prima settimana di agosto un tasso di occupazione del 25% con un picco nella notte del 22 luglio (37%).

La provenienza dei clienti degli hotel è quasi totalmente italiana, con percentuali minime di tedeschi, francesi e inglesi. I visitatori italiani sono stati complessivamente il 60% di quelli che hanno scelto di visitare Bologna da giugno ad oggi. Le provenienze vedono una maggioranza di arrivi dalle regioni del nord Italia: Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia in testa.

Il restante 40%, spiega Bologna Welcome, è rappresentato da turisti stranieri, anche in questo caso provenienti da nazioni vicine come Svizzera, Austria, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo ma anche, in misura minore, dalla Spagna. Numeri, comunque nettamente al di sotto degli standard, tanto che ad oggi ancora una trentina di strutture restano chiuse al pubblico, mentre i restanti hotel sono regolarmente operativi e altri ancora riapriranno alla fine di agosto. Si punta infatti tutto sull'autunno, stagione più congeniale ad una città d'arte, che vive anche di fiere e turismo business.

Va meglio in Appennino

Protagonista dell'estate 2020 è stato invece l'Appennino. "Ottimo successo di pubblico - sottolinea Bologna Welcome- per la rassegna 'Crinali', che nei primi 60 appuntamenti ha coinvolto oltre 100 artisti e ha visto la partecipazione di circa 3.000 persone in totale, registrando per la maggior parte degli appuntamenti un tutto esaurito". Continua inoltre l'interesse per i cammini di più giornate, come la via degli Dei e la via della Lana e della Seta. Molto apprezzata anche la Rocchetta Mattei, "che nelle due settimane centrali di agosto vedrà aperture e visite straordinarie aggiuntive proprio per far fronte a richieste crescenti da parte dei visitatori".