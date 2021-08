Bolognese annega a Forte dei Marmi: forse un malore in acqua

Probabilmente un malore in acqua ha causato la morte per annegamento di un 81enne bolognese. Come riferisce Il Resto del Carlino, l'anziano è deceduto mentre era in acqua davanti allo stabilimento balneare Felice 2 a Forte dei Marmi (Lucca). E' accaduto intorno alle 13 di ieri, 12 agosto.

A vederlo in difficoltà i bagnini che sono intervenuti, poi sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo sulla spiaggia, ma inutilmente.

In corso gli accertamenti della capitaneria di porto.

(Foto archivio)